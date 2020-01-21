Разумков визнав, що Рада під його керівництвом порушувала регламент, і пояснив причину

Чинний регламент Верховної Ради побудований так, що уповільнює ухвалення важливих законопроєктів. Мовиться про норму, згідно з якою депутати мають 10 днів на ознайомлення з правками. На думку спікера Ради, застосування цієї норми щодо деяких законів про добробут українців було б виявом неповаги.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков говорив у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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У студії, серед іншого, обговорювали порушення положень регламенту, які допускали депутати під час ухвалення законів. Разумков вважає, що робота Ради не була б такою продуктивною, якби регламенту суворо дотримувалися.

Згідно з регламентом, роздавати правки й таблиці (депутатам – 24 канал) повинні за 10 днів. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не прийняли й чверть того, що ми прийняли,

– заявив спікер Ради.

На думку Разумкова, норма про 10 днів уповільнює роботу депутатів у випадках, коли потрібно швидко приймати дрібні зміни до законодавства. Особливо до законодавства щодо добробуту українців.

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Коли ж мовиться про великі законопроєкти, до яких внесли багато правок, то "тоді дійсно важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом".

Я дійсно намагаюся дотримуватися регламенту. Я хотів би зазначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт двічі, ми жодної правки або пропозиції не прийняли "з голосу" і не включили до законів,

– наголосив Разумков.

І додав: "Розумієте, при всій повазі до регламенту... Є законопроєкти, які мають великий стос паперів і треба їх вивчити – це одна ситуація. А є законопроєкти, де три правки".

Відкладати закон про, наприклад, покращення життя наших військовослужбовців на три тижні? З точки зору регламенту, це можна віднести до порушень. А з точки зору людської логіки – це буде неповага, до, наприклад, тієї ж армії,

– підсумував голова ВРУ.

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