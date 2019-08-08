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      Разумков прокомментировал информацию о "расколе" в "Слуге народа"

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      Разумков опроверг раскол в "Слуге народа".
      Разумков опроверг раскол в "Слуге народа". / Коллаж 24 канала

      Лидер партии "Слуга народа" опроверг тенденции к расколу внутри будущей фракции. Публичные дискуссии в политической силе считают вполне нормальными.

      Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству, об этом сказал лидер президентской политической силы в интервью BBC.

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      Ряд СМИ перед этим предположили, что раскол в "Слуге народа" возможен из-за публичных споров между несколькими новоизбранными депутатами "Слуги народа", в частности – Александром Дубинским и Давидом Арахамией.

      Надо обсуждать, а затем, приняв решение, идти с ним к обществу и в Верховную Раду. Несмотря на то, что говорят о "расколе" – это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше и она есть сейчас,
      – пояснил Разумков.

      Разумков отметил, что дискутировать однопартийцы могут и в офисе, и даже на эфирах.

      "Но это нормально, что мы публично дискутируем, у меня очень хорошие отношения с Русланом Алексеевичем (Стефанчуком – 24 канал)", – добавил лидер партии.

      Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, наметился ли уж в будущей фракции раскол, ответил: "Нет". В то же время он выразил надежду, что Дубинский и Арахамия "будут конструктивными", и отметил, что оба нормально разговаривают друг с другом.

      На парламентских выборах в Украине президентская партия "Слуга народа" победила, она будет иметь 254 депутатов в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.

      Слуга
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков
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