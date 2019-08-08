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      Разумков прокоментував інформацію про "розкол" у "Слузі народу"

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      Разумков заперечив розкол у "Слузі народу".
      Разумков заперечив розкол у "Слузі народу". / Колаж 24 каналу

      Лідер партії "Слуга народу" заперечив тенденції до розколу всередині майбутньої фракції. Публічні дискусії у політичній силі вважають цілком нормальними.

      Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству чи державі, про це сказав лідер президентської політичної сили в інтерв’ю BBC.

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      Низка ЗМІ перед цим припустили, що розкол у "Слузі народу" можливий через публічні суперечки між кількома новообраними депутатами "Слуги народу", зокрема – Олександром Дубінським та Давидом Арахамією.

      Треба дискутувати, а потім, прийнявши рішення, йти з ним до суспільства і до Верховної Ради. Дивлячись на те, що говорять про "розкол" – це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і вона є зараз,
      – пояснив Разумков.

      Разумков зазначив, що дискутувати однопартійці можуть і в офісі, і навіть на ефірах.

      "Але це нормально, що ми публічно дискутуємо, у мене дуже гарні стосунки з Русланом Олексійовичем (Стефанчуком – 24 канал), – додав лідер партії.

      Відповідаючи на пряме питання журналіста про те, чи вже ж намітився у майбутній фракції розкол, відповів: "Немає". Водночас він висловив сподівання, що Дубінський та Арахамія "будуть конструктивними", і наголосив, що обоє нормально розмовляють одне з одним.

      На парламентських виборах в Україні президентська партія "Слуга народу" перемогла, вона матиме 254 депутати у Раді – найбільшу фракцію, здатну сформувати монобільшість.

      Слуга
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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