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      Разумков прокомментировал заявление Коломойского о дефолте

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Андрей Гудзенко/LIGA.net

      В демократических странах каждый имеет право высказывать свою позицию, это касается и журналистов, и бизнесменов, и представителей политических сил.

      Так руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина должна последовать примеру Греции и Аргентины и объявить дефолт, поскольку выплаты по внешнему долгу составят максимум этого и следующего года.

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      Дмитрий Разумков же заявил, что Украина вряд объявит о неспособности выполнить свои долговые обязательства.

      Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет по нему пойти,
      – сказал Разумков.

      Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и иные условия договора займа. В частности, говорится о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т.е. он в некоторой степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      Также лидер партии "Слуга народа" сказал, что Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

      "Завтра состоится встреча президента с МВФ, на которой будут расставлены точки над "и", – добавил он.

      Экс-министр финансов и будущий секретаря СНБО Александр Данилюк сказал, что Украина нуждается в поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития с учетом того, что начатые изменения должны быть закончены.

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков Игорь Коломойский Дефолт в Украине Дефолт МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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