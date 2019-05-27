Разумков прокоментував заяву Коломойського про дефолт

В демократичних країнах кожен має право висловлювати свою позицію, це стосується і журналістів, і бізнесменів, і представників політичних сил.

Так керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україна повинна взяти приклад Греції та Аргентини і оголосити дефолт, бо виплати за зовнішнім боргом становитимуть максимум цього і наступного року.

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Дмитро Разумков ж заявив, що Україна навряд оголосить про неспроможність виконати свої боргові зобов’язання.

Якщо говорити про мою особисту суб'єктивну позицію, то вважаю, що в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях і навряд чи Україна зможе по ньому піти,

– сказав Разумков.

екс-міністра фінансів та майбутнього секретаря РНБО Олександра Данилюка

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Що таке дефолт? Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

Також лідер партії "Слуга народу" сказав, що Володимир Зеленський 28 травня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

"Завтра відбудеться зустріч президента з МВФ, на якій будуть розставлені крапки над "і", – додав він.

Екс-міністр фінансів та майбутній секретаря РНБО Олександр Данилюк сказав, що Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені.

Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

екс-міністра фінансів та майбутнього секретаря РНБО Олександра Данилюка

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

екс-міністра фінансів та майбутнього секретаря РНБО Олександра Данилюка

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119