Разумков рассказал, когда Рада перестанет работать в турборежиме

Нардепы Верховной Рады перейдут на этой неделе к плановой работе, отказавшись от турборежима. Однако, это никак не повлияет на качество работы парламентариев.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета рассказал, что закончить турборежим в Раде предлагал премьер-министр Алексей Гончарук.

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На этой неделе мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для внедрения реформ для других вертикалей власти. Мы будем работать немного в другом режиме и отходить от турборежима

– отметил Разумков.

Спикер сразу заверил, что новый режим работы парламента не означает, что нардепы будут работать медленнее или изменится качество их работы.

Разумков также рассказал, что на прошлой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрела 41 вопрос повестки дня, приняла в целом 24 законопроекта и 4 в первом чтении.

К тому же, в пятницу, 18 октября, в парламенте состоится час вопросов к правительству.

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