13:29
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС

      Разумков рассказал, когда Рада перестанет работать в турборежиме

      39 Читати новину українською
      Разумков сказал, что Рада отходит от турборежима
      Разумков сказал, что Рада отходит от турборежима

      Нардепы Верховной Рады перейдут на этой неделе к плановой работе, отказавшись от турборежима. Однако, это никак не повлияет на качество работы парламентариев.

      Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета рассказал, что закончить турборежим в Раде предлагал премьер-министр Алексей Гончарук.

      Читайте также: "Турборежим" Верховной Рады: Разумков объяснил, откуда взялось столько законопроектов

      На этой неделе мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для внедрения реформ для других вертикалей власти. Мы будем работать немного в другом режиме и отходить от турборежима
      – отметил Разумков.

      Спикер сразу заверил, что новый режим работы парламента не означает, что нардепы будут работать медленнее или изменится качество их работы.

      Разумков также рассказал, что на прошлой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрела 41 вопрос повестки дня, приняла в целом 24 законопроекта и 4 в первом чтении.

      К тому же, в пятницу, 18 октября, в парламенте состоится час вопросов к правительству.

      Какие фракции в Раде 9-го созыва зарегистрировали больше всего законопроектов?

      • "Слуга народа" – 290 законопроектов,
        "Батькивщина" – 143,
        "Европейская Солидарность" – 111,
        "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 74,
        "Голос" – 43,
        "За будущее" – 43.
      blog_ava
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня
      17690
      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      сегодня , 11:15 Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      Михайло Гема 216
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 09:22 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 17690
      Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      сегодня , 07:43 Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      Михайло Гема 2737
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 октября , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 729
      О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      14 октября , 18:14 О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      Антон Голобородько 1155
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук