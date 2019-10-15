Разумков розповів, коли Рада перестане працювати у турборежимі

Нардепи Верховної Ради перейдуть цього тижня до планової роботи, відмовившись від турборежиму. Проте, це ніяк не вплине на якість роботи парламентарів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради розповів, що закінчити турборежим у раді пропонував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Цього тижня ми завершимо турборежим і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для впровадження реформ для інших вертикалей влади. Ми будемо працювати трошки в іншому режимі і відходити від турборежиму

– зазначив Разумков.

Спікер одразу запевнив, що новий режим роботи парламенту не означає, що нардепи будуть працювати повільніше чи зміниться якість їх роботи.

Разумков також розповів, що минулого пленарного тижня Верховна Рада розглянула 41 питання порядку денного, ухвалила в цілому 24 законопроєкти та 4 в першому читанні.

До того ж, у п'ятницю, 18 жовтня, у парламенті відбудеться перша година запитань до уряду.

Які фракції в Раді 9-го скликання зареєстрували найбільше законопроєктів?