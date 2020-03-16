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      Разумков собирает глав фракций перед внеочередным заседанием Рады: детали

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      Спикер парламента Дмитрий Разумков в 23:00 16 марта собирает руководителей парламентских фракций для того, чтобы обсудить утреннее внеочередное заседание Рады.

      Вероятно, именно во время этого заседания обсудят введение ограничительных мер в государстве, которые инициировал президент Зеленский. Об этом на своей фейсбук-странице пишет народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

      Актуально "Слуг народа" собрали на вечернее заседание фракции: о чем говорят

      Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Говорят, с участием Кабмина и СНБО. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме,
      – говорит политик.

      Рахманин считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения на всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.

      Между тем известно, что президент Зеленский в 19:30 собрал фракцию "Слуги народа" на Банковой. По информации СМИ, кроме ограничений из-за коронавируса, обсуждают пути прекращения протестов против создания Консультативного совета по переговорам с оккупационными администрациями Донбасса и против деятельности советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспорт
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Партия Голос Дмитрий Разумков
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