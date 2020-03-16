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      Разумков збирає глав фракцій перед позачерговим засіданням Ради: деталі

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      Спікер парламенту Дмитро Разумков о 23:00 16 березня збирає очільників парламентських фракцій для того, щоб обговорити ранкове позачергове засідання Ради.

      Ймовірно, саме під час цього засідання обговорять введення обмежувальних заходів у державі, які ініціював президент Зеленський. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.

      Актуально "Слуг народу" зібрали на вечірнє засідання фракції: про що говорять

      Голова Верховної Ради проти ночі оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБО. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі,
      – зауважує політик.

      Рахманін вважає, що Зеленський намір обговорити питання введення надзвичайного стану по всій території країни у зв'язку ситуацією з коронавірусом COVID-19.

      Тим часом відомо, що президент Зеленський о 19:30 зібрав фракцію "Слуги народу" на Банковій. За інформацією ЗМІ, окрім обмежень через коронавірус, обговорюють шляхи припинення протестів проти створення Консультативної ради з переговорів з окупаційними адміністраціями Донбасу і проти діяльності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспорт
      Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Партія Голос Дмитро Разумков
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