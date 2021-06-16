Он профессиональный человек и, вероятно, совсем об этом не думает. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

К теме Зеленский спрашивал Разумкова, хочет ли спикер баллотироваться в президенты, – СМИ

По его словам, нардеп очень хорошо знает Разумкова. Поэтому не верит, что председатель Верховной Рады может думать о президентстве.

Он достаточно умен, чтобы понимать, что шансов выиграть президентские выборы у него нет никаких, а наоборот, есть шансы себе "подпортить" репутацию и потерять политический рейтинг,

– отметил Потураев.

Депутат отметил, что сама идея, что Разумков создает некую политическую конкуренцию Зеленскому как будущий кандидат в президенты – будущему кандидату в президенты, ошибочна.

Отметим! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет оснований для проведения досрочных выборов президента.

Коротко о политических амбициях Разумкова