Об этом президент сообщил во время пресс-конференции во время форум "Украина 30". Жизнь страны должна регулироваться на законодательном уровне.

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Если нардепы не будут работать – смысла в Раде не будет

Я считаю, что распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности первую очередь. Если депутаты работают – все прекрасно, а если не будут работать – не будет смысла в Раде,

– отметил Зеленский.

Ранее немного разные мнения о возможности распустить парламент были у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука. Разумков подчеркивал, что оснований для роспуска Рады нет. Ведь не было ни разу, когда народные избранники не собрались в течение 30 дней на запланированные заседания. В целом этот вопрос следует рассматривать в соответствии с Конституцией и выводами Конституционного Суда Украины.

Больше здесь Оснований для роспуска Верховной Рады нет, – Разумков

Стефанчук считал, что формальную причину для роспуска можно найти

Стефанчук, зато заметил – причину для того, чтобы указать действующему составу Рады на выход можно найти. В частности, говорится о том времени, когда нардепы не работали во время карантина – в декабре – январе. Именно тогда сам первый вице-спикер болел коронавирусом.