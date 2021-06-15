Про це президент повідомив під час пресконференції під час форум "Україна 30". Життя країни має регулюватись на законодавчому рівні.

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Якщо нардепи не працюватимуть – сенсу в Раді не буде

Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють – все прекрасно, а якщо не будуть працювати – не буде сенсу в Раді,

– зазначив Зеленський.

Раніше трохи різні думки щодо можливості розпустити парламент були у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука. Разумков наголошував, що підстав для розпуску Ради немає. Адже не було жодного разу, коли народні обранці не зібралися упродовж 30 днів на заплановані засідання. А загалом це питання слід розглядати відповідно до Конституції та висновків Конституційного Суду України.

Більше тут Підстав для розпуску Верховної Ради немає, – Разумков

Стефанчук вважав, що формальну причину для розпуску можна знайти

Стефанчук натомість зауважив – причину для того, аби показати чинному складу Ради на вихід можна знайти. Зокрема, мовиться про той час, коли нардепи не працювали під час карантину – у грудні – січні. Саме тоді сам перший віцеспікер хворів на коронавірус.