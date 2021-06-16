Він є фаховою людиною і, ймовірно, зовсім про це не думає. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

До теми Зеленський питав у Разумкова, чи хоче спікер балотуватися у президенти, – ЗМІ

За його словами, нардеп дуже добре знає Разумкова. Тому не вірить, що голова Верховної Ради може думати про президентство.

Він достатньо розумний, щоб розуміти, що шансів виграти президентські вибори в нього немає жодних, а навпаки, є шанси собі "спаплюжити" репутацію і втратити політичний рейтинг,

– наголосив Потураєв.

Депутат зауважив, що сама ідея, ніби Разумков створює якусь політичну конкуренцію Зеленському як майбутній кандидат в президенти – майбутньому кандидату в президенти, є хибною.

Відзначимо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає підстав для проведення дострокових виборів президента.

Коротко про політичні амбіції Разумкова