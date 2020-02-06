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      Разумкова охраняют тщательнее после истории с прослушкой Гончарука

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      Охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова теперь прибегает к усиленным мерам безопасности. После скандала с прослушкой премьера, охранники просят посетителей кабинета спикера отдавать их телефоны на время пребывания там.

      О том, что прослушки не боится, но защиту усилил, Разумков рассказал в комментарии "Радио Свобода".

      Кстати, об охране Разумкова: В Верховной Раде заметили вооруженного мужчину: фото

      Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе в мой кабинет. Ранее все желающие заходили с телефонами,
      – отметил Разумков.

      Спикер также добавил, что охране доверяет, а прослушки не боится.

      Разумков об усиленной охране после прослушки Гончарука: видео

      Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.

      Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".

      По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Прослушка Гончарука Дмитрий Разумков
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