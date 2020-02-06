Разумкова охраняют тщательнее после истории с прослушкой Гончарука

Охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова теперь прибегает к усиленным мерам безопасности. После скандала с прослушкой премьера, охранники просят посетителей кабинета спикера отдавать их телефоны на время пребывания там.

О том, что прослушки не боится, но защиту усилил, Разумков рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе в мой кабинет. Ранее все желающие заходили с телефонами,

– отметил Разумков.

Спикер также добавил, что охране доверяет, а прослушки не боится.

Разумков об усиленной охране после прослушки Гончарука: видео

Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.



Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".



По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.