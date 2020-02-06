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      В Верховной Раде заметили вооруженного мужчину: фото

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      Подозрительный мужчина, вероятно, с оружием / Фото из соцсетей

      Во время блокирования трибуны в стенах парламента заметили мужчину, вероятно, с оружием на поясе. Он находился в сессионном зале, недалеко от президиума.

      Это мог быть личный охранник спикера парламента Дмитрия Разумкова. Фото с подозрительным мужчиной обнародовал на своей фейсбук-странице нардеп от "Европейской солидарности" Максим Саврасов.

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      В зале охранники с оружием,
      – подписал он снимки.

      Народный депутат Сергей Рудик во время заседания поднял вопрос о фото с подозрительным мужчиной. В частности, он обратился к руководству парламента о недопустимости такой ситуации.

      Заметим, что охранник находился в президиуме во время противостояния между депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа". Мужчина стоял в стороне, не вмешиваясь в ситуацию.

      В ответ на заявления Рудика вице-спикер Руслан Стефанчук поручил парламентскому комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы выяснить эту ситуацию.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Верховная Рада Руслан Стефанчук Оружие
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