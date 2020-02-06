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      У Верховній Раді помітили озброєного чоловіка: фото

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      Підозрілий чоловік, ймовірно, зі зброєю / фото з соцмереж

      Під час блокування трибуни у стінах парламенту помітили чоловіка, імовірно, зі зброєю на поясі. Він перебував у сесійній залі, неподалік від президії.

      Це міг бути особистий охоронець спікера парламенту Дмитра Разумкова. Фото з підозрілим чоловіком оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп від "Європейської солідарності" Максим Саврасов.

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      У залі охоронці зі зброєю,
      – підписав він знімки.

      Народний депутат Сергій Рудик під час засідання підняв питання про фото з підозрілою людиною. Зокрема, він звернувся до керівництва парламенту щодо недопустимості такої ситуації.

      Зауважимо, що охоронець перебував у президії під час протистояння між депутатами від "Батьківщини" та "Слуги народу". Чоловік стояв збоку, не втручаючись у ситуацію.

      У відповідь на заяви Рудика віцеспікер Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи з’ясувати цю ситуацію.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Верховна Рада Зброя Руслан Стефанчук
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