У Верховній Раді помітили озброєного чоловіка: фото

Під час блокування трибуни у стінах парламенту помітили чоловіка, імовірно, зі зброєю на поясі. Він перебував у сесійній залі, неподалік від президії.

Це міг бути особистий охоронець спікера парламенту Дмитра Разумкова. Фото з підозрілим чоловіком оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп від "Європейської солідарності" Максим Саврасов.

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У залі охоронці зі зброєю,

– підписав він знімки.

Народний депутат Сергій Рудик під час засідання підняв питання про фото з підозрілою людиною. Зокрема, він звернувся до керівництва парламенту щодо недопустимості такої ситуації.



Зауважимо, що охоронець перебував у президії під час протистояння між депутатами від "Батьківщини" та "Слуги народу". Чоловік стояв збоку, не втручаючись у ситуацію.

У відповідь на заяви Рудика віцеспікер Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи з’ясувати цю ситуацію.