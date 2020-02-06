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      Під час сутичок у Раді "слуга народу" Кабанов дивився серіал: промовисте відео

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      Олександр Кабанов / Главком

      Поки біля трибуни парламенту відбувалася штовханина та гучна словесна перепалка, нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов спокійно проводив час за переглядом серіалу.

      Дивився він його на ноутбуці, який розмістив на власному робочому місці. Розваги Кабанова у парламенті зафіксували на відео журналісти. Ролик розмістив у мережі "112 канал".

      Тим часом: Нардепи знову влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

      Зауважимо, що нардеп дивився серіал у той час, коли трибуну Верховної Ради блокували депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко. Допомагали їм у цій нехитрій справі парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя".

      Як Кабанов розважався у Раді: відео

      Хто такий Олександр Кабанов? Нардеп-"новачок", пройшов у парламент під 87 номером у списку "Слуги народу". До цього працював сценаристом студії "Квартал 95". На президентських виборах 2019 року працював у креативній групі кандидата Зеленського. Кабанов також бізнесмен, займається орендою нерухомості.

      Чому у Верховній Раді сутички:

      • Через законопроєкт про ринок землі. Його 6 лютого хочуть розглянути у другому читанні.
      • До законодавчої ініціативи внесли понад 4 тисячі правок.
      • Роботу Ради увесь час зривають фракції "Батьківщини" та ОПЗЖ, вони блокують президію та не дають спікеру Разумкову вести засідання.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Ринок землі Верховна Рада Новини політики Новини України Слуга народу Квартал 95 Курйозні новини
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