Разумкова охороняють ретельніше після історії з прослушкою Гончарука

Охорона спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова тепер вдається до посилених заходів безпеки. Після скандалу із прослуховуванням прем’єра охоронці просять відвідувачів кабінету спікера віддавати їхні телефони на час перебування там.

Про те, що прослушки не боїться, але захист посилив, Разумков розповів в коментарі "Радіо Свобода".

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Охорона трохи змінила правила. Просять все ж таки здавати телефони при вході до мого кабінету. Раніше всі охочі заходили з телефонами,

– зауважив Разумков.

Спікер також додав, що охороні довіряє, а прослушки не боїться.

Разумков про посилену охорону після прослушки Гончарука: відео

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.



Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".



За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ.