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      "Разумная сила" и Александр Соловьев оказались проектом Порошенко, – СМИ

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      "Разумная сила" и Александр Соловьев оказались проектом Порошенко
      "Разумная сила" и Александр Соловьев оказались проектом Порошенко / Фото из открытых источников

      Оппозиционная политическая сила, нацеленная на юго-восточный электорат "Разумная сила" и ее лидер Александр Соловьев оказались проектом Администрации Президента Петра Порошенко.

      Об этом пишет издание "Комментарии", ссылаясь на свои источники в статье "Предвыборный спектакль режиссера Порошенко".

      Так, в статье говорится, что новая "антипрезидентская и практически пророссийская партия" была создана политтехнологами Порошенко для двух целей – оттянуть от кандидата в Президенты Юрия Бойко голоса сторонников бывшей Партии регионов, а также дать возможность заполнить своими людьми участковые и окружные избирательные комиссии.

      Соловьев набрал нужную поддержку на Востоке, оттянув на себя часть симпатий земляков, не давая никаких шансов выйти во второй тур любому представителю "юго-восточных" партий. Чтобы отвести подозрения в авторстве Банковой по созданию этой политсилы, в ЦИК была разыграна целая комедия с отказом Соловьеву регистрироваться на основании "признания" самопровозглашенных республик". Однако все закончилось ожидаемо хорошо: дежурный техник Порошенко спокойно занял свое место в команде технарей, хотя должен был быть притянут к уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности Украины,
      – говорится в материале.

      Журналисты пишут, что кроме того, что ЦИК со второй попытки зарегистрировала Соловьева несмотря на скандальную программу кандидата, ни один из представленных "Разумной силой" членов ОИК не был отклонен.

      В материале отмечается, что вокруг Соловьева изображалась работа по "задержанию и наказанию агента Кремля", что не помешало СБУ выписать ему и его соратникам пропуски в ОРДЛО, где они с успехом провели мирные переговоры с "простым народом Донбасса", оттянув информационное воздействие нескольких месяцев по Бойко, Вилкулу и Мураеву.

      "Попиарившись в Луганске, Соловьев так же спокойно вернулся в Киев и продолжил работу по отбору наиболее радикально настроенных избирателей Юго-Востока у изумленных оппоблоковцев, попутно согласовывая с Банковой членов окружных избирательных комиссий", – пишется в материале.

      Однако, как отмечается в статье, этого для отвлечения внимания также оказалось мало и Соловьев вместе с активистами поехал агитировать украинцев в Российской Федерации: "Хозяева с Банковой отправляют Соловьева в последний день Масленицы в необычный тур по России для встреч с соотечественниками", чтобы снова наступить на горло кандидатам от "Оппоблока" и "За життя", представившись наиболее мирной и юго-восточной силой из всех существующих".

      Напомним, в сентябре 2018 года лидер политической партии "Разумная сила" Александр Соловьев вместе с соратниками посетил неподконтрольные Украине территории Луганской области, где встретился с местными жителями и подписал с ними Народную Декларацию о мире.

      Александр Соловьев был выдвинут кандидатом в Президенты Украины от партии "Разумная сила", однако ЦИК отклонила его заявление, увидев в программе кандидата призывы к нарушению территориальной целостности страны. Вместе с тем, Соловьев отправился во второй раз и ЦИК его зарегистрировала.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины СМИ
      Источник: 24 Канал
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