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      "Розумна сила" і Олександр Соловйов виявилися проектом Порошенка, – ЗМІ

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      "Розумна сила" і Олександр Соловйов виявилися проектом Порошенка
      "Розумна сила" і Олександр Соловйов виявилися проектом Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Опозиційна політична сила, націлена на південно-східний електорат України "Розумна сила" та її лідер Олександр Соловйов виявилися проектом Адміністрації Президента Петра Порошенка.

      Про це пише видання Комментарии, посилаючись на свої джерела в статті "Передвиборчий спектакль режисера Порошенко".

      Так, у статті йдеться, що нова "антипрезидентська і практично проросійська партія" була створена політтехнологами Порошенка для двох цілей - відтягнути від кандидата в Президенти Юрія Бойка голоси прихильників колишньої Партії регіонів, а також дати можливість заповнити своїми людьми дільничні і окружні виборчі комісії.

      Соловйов набрав потрібну підтримку на Сході, відтягнувши на себе частину симпатій земляків, не даючи жодних шансів вийти в другий тур будь-якому представникові "південно-східних" партій. Щоб відвести підозри в авторстві Банкової зі створення цієї політсили, в ЦВК була розіграна ціла комедія з відмовою Соловйову реєструватися на підставі "визнання самопроголошених республік". Однак все закінчилося очікувано добре: черговий технік Порошенко спокійно зайняв своє місце в команді технарів, хоча повинен був притягнутися до кримінальної відповідальності за заклики до порушення територіальної цілісності України,
      – йдеться в матеріалі.

      Журналісти пишуть, що крім того, що ЦВК з другої спроби зареєструвала Соловйова незважаючи на скандальну програму кандидата, жоден з поданих "Розумною силою" членів ОВК не був відхилений.

      У матеріалі наголошується, що навколо Соловйова зображувалася робота по "затриманню і покаранню агента Кремля", що не завадило СБУ виписати йому і його соратникам пропуски в ОРДЛО, де ті з успіхом провели мирні переговори з "простим народом Донбасу", відтягнувши інформаційний вплив декількох місяців у Бойка, Вілкула та Мураєва.

      "Попіарившись в Луганську, Соловйов так само спокійно повернувся до Києва і продовжив роботу з відбору найбільш радикально налаштованих виборців Південного Сходу у здивованих оппоблоковців, попутно погоджуючи з Банковою членів окружних виборчих комісій", – пишеться в матеріалі.

      Однак, як зазначається в статті, цього для відволікання уваги також виявилося мало і Соловйов разом з активістами поїхав агітувати українців в Російській Федерації: "Господарі з Банкової відправляють Соловйова в останній день Масляної в незвичайний тур: по Росії для "зустрічей з співвітчизниками", щоб знову наступити на горло кандидатам від "Оппоблока" та "За життя", представившись найбільш мирною і південно-східної силою з усіх існуючих".

      Нагадаємо, у вересні 2018 року лідер політичної партії "Розумна сила" Олександр Соловйов разом з соратниками відвідав восени 2018 року непідконтрольні Україні території Луганської області, де зустрівся з місцевими жителями і підписав з ними Народну Декларацію про мир.

      Олександр Соловйов був висунутий кандидатом в Президенти України від партії "Розумна сила", проте ЦВК відхилив його заяву, побачивши в програмі кандидата заклики до порушення територіальної цілісності країни. Разом з тим, Соловйов подався вдруге і ЦВК його зареєструвала.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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