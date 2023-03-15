Это началось тогда, когда ООН оставила России право вето в Совбезе, не принимая ее в Ассамблею. Такое мнение 24 Каналу выразил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев.

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Мир больше не закрывает глаза на агрессивные действия России

Так, когда создавался Совет безопасности ООН такого государственного образования как Россия еще не существовало. Как результат, пользуясь правом вето, страна-агрессор довела ситуацию до ее нынешнего состояния.

Закаев подчеркнул, что Россия – это исключительно фейковое и нелегитимное государство, сохранившееся до сих пор только из-за экономических интересов, которые имели Евросоюз и Соединенные Штаты.

Она сохранялась бы и дальше, если бы не открытые агрессивные действия со стороны Путина,

– сказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Он отметил, что, глядя на события 1994 года в Чечне, мир считал, что российский диктатор Владимир Путин успокоится на этом, поэтому закрыл глаза. Однако для чеченцев это обошлось в 300 тысяч убитых среди гражданского населения, из которых 42 тысячи – это дети.

Закаев о вероятном распаде России: смотрите видео

Кроме того, борьба чеченского народа за свою независимость была переведена в категорию борьбы против международного терроризма. Этот опыт Путин решил повторить в 2022 году по Украине, когда объявил о так называемых "денацификации" и "демилитаризации" нашего государства.

Глава Кремля думал, что его агрессивные действия снова спокойно примут. Впрочем, к счастью, мир наконец-то осознал, что собой представляет Россия.

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"Сейчас мир осознал, какой угрозой является Россия. Я уверен, что сегодня решается судьба не России, а всего цивилизованного мира", – сказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Распад России не за горами

Сегодня Россия работает по всему миру, чтобы склонить Украину к прекращению военных действий и оставить за собой оккупированные территории. Задача мира не поддаться этим уловкам страны-агрессора – этого нельзя допустить.

"Это будет означать проигрыш не только Украины или чеченцев, а всего цивилизованного мира. Я слежу за всеми процессами и учитывая, что происходит сейчас, уверен, что сегодня мы считаем и доживаем последние дни перед распадом России", – подчеркнул Закаев.