Нашим западным партнерам сложно оценить сегодняшнюю ситуацию и принять быстрое решение. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что такое поведение является очередной ошибкой и узостью политического мышления.

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Чего боится Запад

Первой ошибкой является страх перед распадом России, поэтому так часто раздаются заявления, что вместо уничтожения страны-агрессорки нужно найти способ, которым ее можно будет контролировать. Игорь Яковенко вспомнил, как во время распада СССР американский президент Джордж Буш-старший уговаривал Киев не подписывать Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Тогда лидеры западных стран тоже боялись распада Советского Союза. Они считали, что будет хаос и этого не следует допускать. С распадом СССР уровень свободы значительно вырос, но страх перед этой неконтролируемой процедурой сохранился до сих пор,

– подчеркнул журналист.

Игорь Яковенко объяснил, почему Запад до сих пор боится развала России: смотрите видео

Что будет с Россией

Процесс распада империи может быть очень тяжелым, неприятным и даже кровавым, но опасность сохранения России больше. Журналист отметил, что поражение в войне не обязательно будет означать распад страны, а также исключил возможность трансформации России в сторону демократии.

Возможность распада существует, но это будет не самое страшное, что может произойти. То, что сегодня Россия, представляет самую главную угрозу для мира. Ничего страшнее быть не может,

– сказал Игорь Яковенко.

Каким будет крушение империи