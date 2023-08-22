Нашим западным партнерам сложно оценить сегодняшнюю ситуацию и принять быстрое решение. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что такое поведение является очередной ошибкой и узостью политического мышления.
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Чего боится Запад
Первой ошибкой является страх перед распадом России, поэтому так часто раздаются заявления, что вместо уничтожения страны-агрессорки нужно найти способ, которым ее можно будет контролировать. Игорь Яковенко вспомнил, как во время распада СССР американский президент Джордж Буш-старший уговаривал Киев не подписывать Декларацию о государственном суверенитете Украины.
Тогда лидеры западных стран тоже боялись распада Советского Союза. Они считали, что будет хаос и этого не следует допускать. С распадом СССР уровень свободы значительно вырос, но страх перед этой неконтролируемой процедурой сохранился до сих пор,
– подчеркнул журналист.
Игорь Яковенко объяснил, почему Запад до сих пор боится развала России: смотрите видео
Что будет с Россией
Процесс распада империи может быть очень тяжелым, неприятным и даже кровавым, но опасность сохранения России больше. Журналист отметил, что поражение в войне не обязательно будет означать распад страны, а также исключил возможность трансформации России в сторону демократии.
Возможность распада существует, но это будет не самое страшное, что может произойти. То, что сегодня Россия, представляет самую главную угрозу для мира. Ничего страшнее быть не может,
– сказал Игорь Яковенко.
Каким будет крушение империи
- Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что несколько тактических поражений на фронте могут запустить реакцию обвального типа в России. На распад империи повлияют и внутренние конфликты, в частности перераспределение влияния и поиск виновных людей, повлекших за собой разрушение российской государственности.
- В России "хлопок" стал уже привычным явлением. Громкие взрывы регулярно раздаются в окрестностях Москвы. Из-за ударов дронов в российских аэропортах закрывали небо и объявляли режим "Ковер".
- Оккупанты жалуются и на удары по военным частям. 19 августа дрон атаковал авиабазу в Новгородской области. Как известно, на этом аэродроме базируются самолеты, которые используются оккупанты для ударов по Украине.