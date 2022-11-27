Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, хоть это и нежелательный сценарий развития событий для тех же элит, но наиболее вероятно, к чему приведет конфликт в высших кругах России, это развал страны-агрессора как таковой.
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Что будет после развала
Яковенко считает, что большая смута, назревающая в России, похоже, становится наиболее реальным вариантом окончания всей этой истории. После этого Россия, по всей видимости, вообще перестанет интересоваться войной. Речь идет не о прекращении войны, а о потере интереса к Украине в принципе. Вместо этого россияне станут интересоваться внутренними проблемами.
Когда человек очень болен, у него внутри начинает серьезно что-то болеть, он перестает интересоваться внешним миром,
– привел пример Яковенко.
Игорь Яковенко допустил, к чему приведет раскол в российских элитах: смотрите видео
Что происходит в России
- Аналитики американского Института изучения войны считают, что сейчас происходят некоторые пертурбации в высших кругах России, в том числе касающиеся войска. Так, Пригожина, который слишком активно перетягивал на себя одеяло, пытаются несколько ослабить и "приземлить". Для этого продвигают параллельные военные структуры.
- Речь идет о прокремлевском бизнесмене Армене Саркисяне, которого несколько "повысили" – назначили "администратором" тюрем на оккупированных территориях Украины. Он якобы намерен создать новую ЧВК при финансовой поддержке армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. На это Саркисяну могли дать одобрение российские чиновники, чтобы создать противовес монополии Пригожина.
- Тем временем растет и вовлеченность Рамзана Кадырова, который недавно в очередной раз встречался с Путиным. Он пытается продвигать военные структуры в Чечне, а официальные лица Кремля опять-таки поддерживают это, чтобы противодействовать влиянию "повара Путина".