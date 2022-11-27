Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, хоч це і небажаний сценарій розвитку подій для тих же еліт, але найімовірнішим, до чого приведе конфлікт у вищих колах Росії, є розвал країни-агресорки як такої.

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Що буде після розвалу

Яковенко вважає, що велика смута, яка назріває у Росії, схоже, стає найбільш реальним варіантом закінчення усієї цієї історії. Після цього Росія, вочевидь, взагалі перестане цікавитися війною. Мова йде не про припинення війни, а про втрату інтересу до України в принципі. Замість цього росіяни почнуть цікавитися внутрішніми проблемами.

Коли людина дуже хвора, у неї всередині починає серйозно щось боліти, вона перестає цікавитися зовнішнім світом,

– навів приклад Яковенко.

Ігор Яковенко припустив, до чого приведе розкол в російських елітах: дивіться відео

Що відбувається в Росії