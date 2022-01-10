Развал СССР: почему странам Балтии удалось преодолеть постсоветскую разруху

Советский Союз окончательно исчез с политической карты мира в декабре 1991 года. 30 лет – хороший повод поговорить о том, что произошло за это время с бывшими республиками.

Из всех постсоветских государств наиболее успешными стали 3 маленьких балтийских страны – Латвия, Литва и Эстония. Эти государства вошли в НАТО и Евросоюз и сейчас демонстрируют наилучшие экономические показатели на всем постсоветском пространстве.

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Хотя 30 лет назад они находились в тех же условиях, что и другие республики СССР. Стартовали в общем-то с тех же позиций, что и другие.

Как странам Балтии удалось преодолеть разруху

Что объединяет Латвию, Литву и Эстонию, помимо географического соседства? Ценности. В начале 90-х годов из всех государств, появившихся на обломках Советского Союза, только в этих странах с самого начала был взят неизменный курс на евроинтеграцию и радикальные реформы.

В других республиках, включая и Украину, такого точного понимания своего пути не было. Развернулась борьба между сторонниками европейского пути и реваншистами, которые мечтали в том или ином виде возродить СССР.

Причем в некоторых государствах эти реваншисты даже смогли прийти к власти.

Эстония

Нельзя сказать, что 90-е годы прошли в странах Балтии совсем гладко. Как и во всем бывшем СССР, это было тяжелое и бедное время. К примеру, в Эстонии, которая сегодня является самой богатой страной бывшего СССР, спад промышленного производства в 1992 году составил около 30%.

Магазины были пусты, и продукты продавались по талонам и карточкам. Инфляция составляла тысячи процентов.

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Однако эстонское правительство не теряло время. Уже в 1991 году в стране началась либерализация экономики. Практически все таможенные пошлины и ограничения были отменены, что послужило толчком для резкого роста внешнеэкономических связей.

Таким образом, новое государство смогло относительно быстро заявить о себе и выйти на мировые рынки. Приватизация в стране проходила стремительно.

Государство быстро выходило из экономики, продавая предприятия на аукционах. Уже в 1992 году в Эстонии была приватизирована половина всех предприятий, а в 1997 году приватизация была завершена. Для сравнения, в нашей стране в этот период она только начиналась.

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В ходе приватизации особое внимание в Эстонии уделялось привлечению иностранных инвесторов.

В 1992 году было основано Эстонское приватизационное агентство, которое занималось продажей собственности, как местным, так и иностранным покупателям. К концу 1994 года по этой программе было продано уже 192 предприятия.

При этом около 40% госкомпаний были проданы иностранным компаниям или совместным предприятиям с участием иностранных инвесторов.

Для того чтобы бизнесу работалось легче, Эстония приняла одно из самых либеральных налоговых законодательств в Европе, что повлекло настоящий инвестиционный бум.

Литва

Похожим образом ситуация развивалась и в Литве. Там также приватизация проходила быстро и максимально прозрачно. Это в корне отличалось от того, как те же процессы были организованы в Украине.

Если у нас крупные предприятия были фактически в ручном режиме распределены властью между олигархическими группировками, в результате чего владельцами заводов и месторождений стали выходцы из криминальной среды, то в странах Балтии продажа таких объектов проходила открыто.

Все желающие их приобрести находились в равных условиях. Пока другие определялись, эстонцы, литовцы и латыши строили свое европейское будущее.

Практически сразу после провозглашения независимости, в этих государствах были приняты законы, которые вводили европейские правила и нормы, и готовили страны к вступлению в Евросоюз.

В Украине и России – пик разрухи

В Украине, России, Беларуси и Молдове трудности переходного периода привели к резкому росту ностальгии по СССР и росту популярности разного рода реваншистов, предлагавших возврат к советскому прошлому.



Трудности привели к резкому росту ностальгии по СССР / Фото Getty Images

Странам Балтии, несмотря на экономические проблемы, удалось избежать этого сценария. Они проводили реформы настолько быстро, что эффект от них стал ощущаться уже в 1994 – 1995 годах.

В Украине и России в это время был пик разрухи, а в Эстонии, Латвии и Литве уже отмечался небольшой экономический рост.

Сейчас по уровню ВВП на душу населения Эстония и Литва опережают даже те восточноевропейские государства, которые не входили в СССР. Например, Венгрию, Польшу и Словакию.

Это лучшее доказательство того, что эти страны в начале 90-х выбрали правильный путь.

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Мы, к сожалению, упустили время и поэтому сегодня идем со значительным отставанием. Однако наверстать упущенное еще можно. Как подтверждает опыт Балтийских стран, главное точно знать, чего хочешь, выбрать правильный путь и идти выбранной дорогой

По этому поводу у нас есть основания для оптимизма, поскольку в 2014 году украинский народ наконец-то сделал свой геополитический выбор и с тех пор идет выбранной дорогой.