Коломойский отметил, что Зеленский, очевидно, заселился в отель 3 января. Олигарх подчеркнул: именно тогда он узнал о прибытии президента.
Заметьте Меня все устраивает, – Коломойский рассказал об отношениях и общении с Зеленским
Зеленский поселился на 5-м этаже. Между тем Коломойский утверждает, что жил в номере на 4-м этаже в совершенно другом крыле.
Одиозный олигарх заверил, что тогда они с президентом не встретились. По словам Коломойского, последний раз они с Зеленским виделись еще в конце 2020 года.
Когда журналист заметил, что Зеленский не мог не знать о заселении Коломойского, олигарх ответил словом "наверное".
А почему это должно его останавливать? Разве он не имеет права поселиться в отель, где я нахожусь,
– заявил олигарх.
Зеленский в Буковеле
- СМИ 4 января сообщили, что Зеленский прибыл в Буковель.
- Там президент остановился в высококлассном отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Это – 5-звездочный отель, где есть спа-центр, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал.
- Зеленский рассказал, что прибыл на короткий зимний отдых.
- Президент также похвастался отремонтированными дорогами, которые ведут из Киева в Карпаты.