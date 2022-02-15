Коломойский отметил, что Зеленский, очевидно, заселился в отель 3 января. Олигарх подчеркнул: именно тогда он узнал о прибытии президента.

Заметьте Меня все устраивает, – Коломойский рассказал об отношениях и общении с Зеленским

Зеленский поселился на 5-м этаже. Между тем Коломойский утверждает, что жил в номере на 4-м этаже в совершенно другом крыле.

Одиозный олигарх заверил, что тогда они с президентом не встретились. По словам Коломойского, последний раз они с Зеленским виделись еще в конце 2020 года.

Когда журналист заметил, что Зеленский не мог не знать о заселении Коломойского, олигарх ответил словом "наверное".

А почему это должно его останавливать? Разве он не имеет права поселиться в отель, где я нахожусь,

– заявил олигарх.

Зеленский в Буковеле