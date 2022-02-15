Коломойський зауважив, що Зеленський, вочевидь, заселився в готель 3 січня. Олігарх наголосив: саме тоді він дізнався про прибуття президента.

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Зеленський поселився на 5-у поверсі. Тим часом Коломойський стверджує, що жив у номері на 4-у поверсі у зовсім іншому крилі.

Одіозний олігарх запевнив, що тоді вони з президентом не зустрілися. За словами Коломойського, востаннє вони з Зеленським бачилися ще наприкінці 2020 року.

Коли журналіст зауважив, що Зеленський не міг не знати про заселення Коломойського, олігарх відповів словом "напевно".

А чому це має його зупиняти? Хіба він не має права поселитися в готель, де я перебуваю,

– заявив олігарх.

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