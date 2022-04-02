Об этом сообщили 2 апреля. Военные преступники приехали из республики Ингушетия.

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"Каждый украинец должен знать их имена! Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут отвечать", – заявили в разведке.

Воевали в Украине с 2014 года

Полный список убийц можно посмотреть по ссылке. Он состоит из нескольких сотен имен. По информации InformNapalm, артиллеристы 291 бригады воевали против Украины в Донецкой и Луганской областях с начала российского вторжения. Еще тогда они убили сотни украинцев.



Информация о бригаде по состоянию на 2017 год / Инфографика InformNapalm

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