Про це повідомили 2 квітня. Воєнні злочинці приїхали з республіки Інгушетія.

До теми "Війна згуртувала людей": навіть з російського Бєлгорода інформують українську розвідку

"Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і відповідатимуть", – заявили у розвідці.

Воювали в Україні з 2014 року

Повний список вбивць можна переглянути за посиланням. Він складається з кількох сотень імен. За інформацією InformNapalm, артилеристи 291 бригади воювали проти України на Донеччині та Луганщині з початку російського вторгнення. Ще тоді вони вбили сотні українців.



Інформація про бригаду станом на 2017 рік / Інфографіка InformNapalm

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