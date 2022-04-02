Люди готові протистояти війні

Про те, що українська розвідка наразі отримує інформацію звідусіль повідомили в Міністерстві оборони України. Виявилось, що жителі Бєлгорода теж допомагають українським захисникам.

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Ми отримуємо дані від цивільних із російського Бєлгорода й не тільки,

– розповів офіцер спецпідрозділу ГУР МОУ з позивним "Віто".

Результат розвідувальної роботи

Каже, що український народ – це очі і вуха розвідки. Після отримання даних від населення – робота за фахівцями-аналітиками, а як результат – величезні ворожі втрати.

Війна згуртувала людей. Народ став справжньою опорою для наших військових. І це – запорука нашої перемоги,

– наголосили у Міноборони.

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