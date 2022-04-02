Люди готовы противостоять войне
О том, что украинская разведка получает информацию отовсюду, сообщили в Министерстве обороны Украины. Оказалось, что жители Белгорода тоже помогают украинским защитникам.
Внимание На фоне обстрелов в Днепропетровской области задержали 5 информаторов врага
Мы получаем данные от гражданских из российского Белгорода и не только,
– рассказал офицер спецподразделения ГУР МОУ с позывным "Вито".
Результат разведывательной работы
Говорит, что украинский народ – это глаза и уши разведки. После получения данных от населения – работа за специалистами-аналитиками, а как результат – огромные вражеские потери.
Война сплотила людей. Народ стал подлинной опорой для наших военных. И это – залог нашей победы,
– отметили в Минобороны.
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