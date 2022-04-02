Список військовослужбовців ГРУ з Дагестану, яких Путін залучив до війни в Україні, з'явився у спільноті "Солдат, вернись домой" у телеграмі. Згідно з документами, які отримали автори проєкту, керує центром 50-річний Ян Оленін.

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2 квітня російський спецпризначенець якраз відзначає свій ювілей.

Вище керівництво не знає про втрати

За даними джерел 24 каналу у розвідці, терористи з військової частини 25908 були перекинуті з Росії на українську територію ще на початку війни.

Загарбників з метою проведення розвідки та диверсій, керівництво окупантів відправляло на завдання окремі групи ДРГ, яких успішно нищили українські військові.

Втрати серед особового складу Оленін від свого начальства приховує.

Скільки саме терористів поклав в українську землю своїм бездумним командуванням начальник центру, невідомо. Однак у дагестанське село Ботліх ніколи не повернуться щонайменше 20 окупантів. Ймовірно, не привезуть їх навіть у трунах, оскільки Росія не збирається забирати тіла своїх громадян, якими всіяна українська земля.

Не цікавить вивезення ліквідованих ГРУшників й самого Оленіна. Тим не менш, дізнатися про долю своїх чоловіків, дітей та батьків можна за номером телефону начальника центру: 8 (909) 472-94-74.



Передаємо найщиріші вітання Яну Оленіну, військовому злочинцю зі 1327 центру ГРУ. Бажаємо наступний день народження відсвяткувати у Гаазі. Знаємо всіх. Ніхто не втече від покарання за вчинене в Україні,

– написали автори проєкту "Солдат, вернись домой".

Дивіться список російських ГРУшників, яких перекинули на війну в Україну:

Таких Оленіних багато

За даними розвідки, вище військово-політичне керівництво знає про провали путінської спецоперації, але не розуміє реальної картини втрат. Начальники штабів, очільники армій, яких поки що не ліквідували ЗСУ, не можуть отримати повноцінну інформацію від офіцерів на місцях, оскільки ті панічно бояться покарання за невиконання бойових завдань.

Майже вся верхівка терористично-окупаційних військ є колективним Оленіним, якому простіше залишити тіла своїх бійців, яких він сам і відправив на вірну смерть.