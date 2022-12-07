По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после очередного военного провала и потерь под Угледаром в многострадальной 155-й гвардейской бригаде морской пехоты произошел локальный бунт.

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Разведывательный взвод морпехов попал в засаду, в результате чего из 12 человек погибли 7.

Элита русских войск воюет без связи

Те оккупанты, которые вернулись с задания и остались в живых, выяснили, что их друзья могли бы выжить.

Однако командование не обеспечило спецназовцев связью. На передовой и штабе с помощью БПЛА видели, что морпехи приближаются к месту засады, но не могли предупредить их об этом.

Поэтому для элитных и "суперобученных" россиян встреча с бойцами ССО стала неожиданной, но незабываемой. Захватчики, оккупировавшие Крым, прошедшие бои на Донбассе в 2014-м, успевшие побывать под Киевом и несколько раз получившие по зубам на донецком направлении, наконец добыли билеты на концерт Кобзона.

Противостоять украинским спецназовцам морпехи не могли никак. В отличие от ССО здорового человека, у русских не было ни достаточного количества тепловизоров, ни ночных прицелов. Этими "плюшками" было обеспечено только двое из целой группы.

Кроме того, только у командира была рация и в теории он мог бы связаться с командованием или отрядами поддержки. Однако из-за того, что это изделие является китайским и не предназначено для использования на поле боя, никакой связи у оккупантов не было.

Причем это касается как общения с внешним миром, так и в самой группе.

Поскольку жертв в результате такой "эффективной" разведки вполне можно было избежать, морпехи начали в достаточно жесткой форме упрекать свое командование и обвинять его в саботаже. Спецназовцы пообещали отказаться выполнять задачи до тех пор, пока "все п**ары не сядут за решетку", угрожали убить "штабных крыс" и даже обвиняли Путина в том, что тот развязал эту "ё***ю войну".

В разговоре с руководством морпехи припомнили ему все: отсутствие обеспечения, крайне плохие снаряжение и информирование о возможной опасности во время спецопераций.

Кроме того, одни из самых элитных российских спецназовцев обвинили руководство своей армии в государственной измене. Ведь за более чем 8 лет службы почти никто из разведчиков в глаза не видел почти ничего из нового комплекта "Ратник", хотя по документам подразделение обеспечено новейшими "аналоговнетными" изделиями.

Незадолго до гибели купили рации, но не получили

Что интересно, в бессмысленной смерти семерых спецназовцев виноваты не только сами "Ваньки", которые ушли воевать на чужую землю, не только их командование, отправившее подчиненных на убой, но и ФСБшники.

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Именно представители спецслужбы страны-агрессора, до сих пор контролирующие движение людей и товаров через границу между так называемой "ДНР" и Россией, не пропустили десяток заказанных в Китае раций. Предназначались они именно той группе морских пехотинцев, половина из которой уже передислоцировалась в ад.

Морпехи больше месяца назад за свои деньги купили себе радиостанции, ведь воевать с крайне ограниченной связью они больше не могли. Однако благодаря "реформам" в ФСБ и отношению российского руководства к аннексированным территориям как к чужой земле, изделия до адресатов не дошли.