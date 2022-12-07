За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після чергового військового провалу та втрат під Вугледаром у багатостраждальній 155 гвардійській бригаді морської піхоти стався локальний бунт.
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Розвідувальний взвод морпіхів потрапив у засідку, внаслідок чого із 12 осіб загинуло 7.
Еліта російських військ воює без зв’язку
- Ті окупанти, які залишилися живими, та повернулися із завдання, з’ясували, що їх друзі могли б вижити.
- Однак командування не забезпечило спецпризначенців зв’язком. На передовій та у штабі за допомогою БПЛА бачили, що морпіхи наближаються до місця засади, але не могли попередити їх про це.
- То ж для елітних та "супернавчених" росіян зустріч із бійцями ССО стала неочікуваною, але незабутньою. Загарбники, які захоплювали Крим, пройшли бої на Донбасі у 2014-му, встигли побувати під Києвом та кілька разів отримували по зубах на донецькому напрямку, нарешті отримали квитки на концерт Кобзона.
- Протистояти українським спецпризначенцям морпіхи не могли аж ніяк. На відміну від ССО здорової людини, росіяни не мали ані достатньої кількості тепловізорів, ані нічних прицілів. Цими "плюшками" було забезпечно лише двоє з цілої групи.
- Крім того, тільки командир мав рацію та у теорії міг би зв’язатися із командуванням чи загонами підтримки. Однак через те, що цей виріб є китайським та не призначеним для використання на полі бою, жодного зв’язку в окупантів не було.
- При чому стосується це як спілкування із зовнішнім світом, так і всередині групи.
Оскільки жертвам внаслідок такої "ефективної" розвідки цілком можна було запобігти, морпіхи почали у достатньо жорсткій формі дорікати своєму командуванню та звинувачувати його у саботажі. Спецпризначенці пообіцяли відмовитися виконувати задачі до тих пір, доки "всі п**ари не сядуть за ґрати", погрожували вбити "штабних щурів" та навіть звинувачували Путіна у тому, що той розв’язав цю "йо***у війну".
У своїй розмові з керівництвом морпіхи пригадали йому все: відсутність забезпечення, вкрай погані спорядження та інформування про можливу небезпеку під час спецоперацій.
Крім того, одні з найелітніших російських спецпризначенців звинуватили керівництво своєї армії у державній зраді. Адже за понад 8 років служби майже ніхто з розвідників в очі не бачив майже нічого з нового комплекту "Ратник", хоча за документами підрозділ забезпечений новітніми "аналоговнєтними" виробами.
Незадовго до загибелі купили рації, але не отримали
Що цікаво, у безглуздій смерті сімох спецпризначенців винні не лише самі "Ваньки", які пішли воювати на чужу землю, не лише їх командування, що відправило підлеглих на забій, але й ФСБшники.
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Саме представники спецслужби країни-агресорки, які досі контролюють рух людей та товарів через кордон між так званою "ДНР" та Росією, не пропустили десяток замовлених у Китаї рацій. Призначалися вони саме тій групі морських піхотинців, половина з якої вже передислокувалася у пекло.
Морпіхи понад місяць тому за свої гроші купили собі радіостанції, адже воювати із вкрай обмеженим зв’язком вони більше не могли. Однак завдяки "реформам" у ФСБ та ставленню російського керівництва до анексованих територій як до чужої землі, вироби до адресатів не дійшли.