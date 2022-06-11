Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он отметил, что на Востоке с российскими захватчиками происходят "много замечательных событий".

Темы "Официально демилитаризованный": украинские защитники ликвидировали капитана спецназа ГРУ

Украинские спецназовцы уничтожили разведгруппу кадыровцев

Арестович рассказал, что главный замысел российского командования – не опрокидывать личный состав под Северодонецк. Там усиливают только артиллерийскую группировку и готовят по позициям украинских защитников.

Задача оккупантов – сосредоточиться на выходе на Северск, закрыть оперативное окружение и наступать от Изюма на Славянск и от Лимана на Славянск. Кроме этого, по словам советника главы ОП, захватчики прилагают основные усилия на выход на Бахмутовскую трассу и перерезку сообщения Бахмут – Лисичанск.

Чуть-чуть продвинулись (россияне – 24 канал) сегодня вперед. Там их полирует наша артиллерия. Посмотрим, чем это завершится. Там ситуация изменяется очень быстро. Отбили пол Камышевахи, обратно отбили пол Камышевахи. Поэтому посмотрим,

– добавил Арестович.

Он отметил, что 10 июня в Северодонецке украинские спецназовцы уничтожили в ноль разведывательную группу полка "Ахмат".

"Многие события замечательных происходят. Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали УАЗ с российскими полковниками и еще тремя военнослужащими", - отметил советник главы ОП.

Он подытожил, что также недавно один хитрый "Урал" решил пострелять по Очакову. Российский БМ-21 "Град" выехал на позицию, но не доехал - что-то с ним произошло.

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Общие потери оккупационной армии

За 107 дней полномасштабной войны России против Украины наши защитники ликвидировали около 32 тысяч оккупантов . Также бойцы ВСУ уничтожили уйму вражеской техники, в частности:

1409 танков,

3450 боевых бронированных машин,

712 артиллерийских систем,

222 реактивные системы залпового огня,

97 средств ПВО,

212 самолетов,

178 вертолетов,

572 беспилотника оперативно-тактического уровня,

125 крылатых ракет,

13 кораблей и катеров,

2438 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

54 единицы специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – неокончательны, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями. Поэтому потери оккупационной армии могут быть значительно больше.

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