При правильном использовании динамической защиты брони (ERA – 24 канал) снижается эффективность входных снарядов до того, как они попадут в танк. Об этом заявили в разведке Великобритании.

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Почему оккупанты теряют много танков

В разведке отметили, что российские силы не исправили свою привычку плохо использовать ERA, которая берет свое начало со времен Первой чеченской войны в 1994 году.

Вероятно, многим российским танковым экипажам не хватает обученности поддерживать динамическую защиту. Это приводит либо к плохой подгонке взрывчатых элементов, либо к ее полному отказу.

Во время войны в Украине российские командиры не смогли обеспечить боевую дисциплину на низком уровне, например, применить ERA,

– отметили в ведомстве.

Минобороны добавили, что кумулятивный эффект этих неудач является существенным фактором общей низкой эффективности российских сил.

Актуальные потери врага по состоянию на 18 августа

личного состава – почти около 44 300 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1 889 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 4 179 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 1 010 (+17) единиц,

РСЗО – 265 (+2) единиц,

средств ПВО – 136 единиц,

самолетов – 234 (+1) единицы,

вертолетов – 197 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1) единицы,

крылатых ракет – 190 единиц,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7) единица,

специальной техники – 93 единицы.

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