При правильном использовании динамической защиты брони (ERA – 24 канал) снижается эффективность входных снарядов до того, как они попадут в танк. Об этом заявили в разведке Великобритании.
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Почему оккупанты теряют много танков
В разведке отметили, что российские силы не исправили свою привычку плохо использовать ERA, которая берет свое начало со времен Первой чеченской войны в 1994 году.
Вероятно, многим российским танковым экипажам не хватает обученности поддерживать динамическую защиту. Это приводит либо к плохой подгонке взрывчатых элементов, либо к ее полному отказу.
Во время войны в Украине российские командиры не смогли обеспечить боевую дисциплину на низком уровне, например, применить ERA,
– отметили в ведомстве.
Минобороны добавили, что кумулятивный эффект этих неудач является существенным фактором общей низкой эффективности российских сил.
Актуальные потери врага по состоянию на 18 августа
- личного состава – почти около 44 300 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1 889 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 179 (+17) единиц,
- артиллерийских систем – 1 010 (+17) единиц,
- РСЗО – 265 (+2) единиц,
- средств ПВО – 136 единиц,
- самолетов – 234 (+1) единицы,
- вертолетов – 197 (+1) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1) единицы,
- крылатых ракет – 190 единиц,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 061 (+7) единица,
- специальной техники – 93 единицы.
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