Эпическое кино: защитники с дрона сбросили боеприпас
Пресс-центр СБУ опубликовал видео уничтожения российских оккупантов. Впоследствии украинские разведчики также перехватили разговор одного из оккупантов с матерью, который был очевидцем спецоперации – тот с ужасом рассказал о "кино", которое им устроили украинские спецназовцы.
Внимание Минус 39 520 оккупантов и много подбитых танков: свежие потери врага
Россиянин в деталях описал последние минуты жизни оккупантов.
Мама, сегодня у нас такое шапито было! В 2 часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало,
– жалуется оккупант.
Потери противника колоссальные
С начала вторжения россия понесла немалые потери. В частности, на 24 июля ВСУ уже ликвидировали 39 520 врагов. Только за последние сутки уничтожили 280 оккупантов.
Недалеко от Лисичанска украинские защитники ликвидировали группу российского ОМОНа. Уничтожены не менее 12 врагов. Группа зашла на ротацию и только прибыла в Украину.
Эта ночь была также адской для российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе – мощные взрывы прогремели сразу на трех направлениях. В частности, "кто-то" повредил железнодорожное полотно, которое было стратегически важным для оккупантов.
К слову, британская разведка проанализировала слова Сергея Лаврова о "расширении" так называемой "спецоперации". По данным специалистов, ситуация на фронте не изменилась.
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