С начала вторжения россия понесла немалые потери. В частности, на 24 июля ВСУ уже ликвидировали 39 520 врагов. Только за последние сутки уничтожили 280 оккупантов.

Недалеко от Лисичанска украинские защитники ликвидировали группу российского ОМОНа. Уничтожены не менее 12 врагов. Группа зашла на ротацию и только прибыла в Украину.

Эта ночь была также адской для российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе – мощные взрывы прогремели сразу на трех направлениях. В частности, "кто-то" повредил железнодорожное полотно, которое было стратегически важным для оккупантов.

К слову, британская разведка проанализировала слова Сергея Лаврова о "расширении" так называемой "спецоперации". По данным специалистов, ситуация на фронте не изменилась.