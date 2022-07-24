Епічне кіно: захисники з дрона скинули боєприпас
Пресцентр СБУ опублікував відео знищення російських окупантів. Згодом українські розвідники також перехопили розмову одного із окупантів з матір'ю, який був очевидцем спецоперації – той з жахом розповів про "кіно", яке їм влаштували українські спецпризначенці.
Увага Мінус 39 520 окупантів та багато підбитих танків: свіжі втрати ворога
Росіянин в деталях описав останні хвилини життя окупантів.
Мама, сьогодні у нас таке шапіто було! У 2 години ночі 15 "двохсотих". Тому що вони на танку дивилися усе кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало,
– скаржиться окупант.
Втрати противника колосальні
Від початку вторгнення росія зазнала чималих втрат. Зокрема, станом на 24 липня ЗСУ вже ліквідували 39 520 ворогів. Лише за останню добу знищили 280 окупантів.
Неподалік Лисичанська українські оборонці ліквідували групу російського ОМОНу. Знищено щонайменше 12 ворогів. Група зайшла на ротацію і щойно прибула в Україну.
Ця ніч була також пекельною для російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі – потужні вибухи пролунали відразу на трьох напрямках. Зокрема, "хтось" пошкодив залізничне полотно, яке було стратегічно важливим для окупантів.
До слова, британська розвідка проаналізувала слова сєргєя лаврова про "розширення" так званої "спецоперації". За даними фахівців, ситуація на фронті суттєво не змінилася.
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