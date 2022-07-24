Від початку вторгнення росія зазнала чималих втрат. Зокрема, станом на 24 липня ЗСУ вже ліквідували 39 520 ворогів. Лише за останню добу знищили 280 окупантів.

Неподалік Лисичанська українські оборонці ліквідували групу російського ОМОНу. Знищено щонайменше 12 ворогів. Група зайшла на ротацію і щойно прибула в Україну.

Ця ніч була також пекельною для російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі – потужні вибухи пролунали відразу на трьох напрямках. Зокрема, "хтось" пошкодив залізничне полотно, яке було стратегічно важливим для окупантів.

До слова, британська розвідка проаналізувала слова сєргєя лаврова про "розширення" так званої "спецоперації". За даними фахівців, ситуація на фронті суттєво не змінилася.