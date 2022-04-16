Разведка дала список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев
Главное управление разведки обнародовало список российских оккупантов, которые совершили военные преступления на территории Украины во время вероломного нападения России на Украину. Список находится в свободном доступе.
ГУР Минобороны удалось получить список военных 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки города Калининграда. Присутствующие в этих списках россияне совершили военные преступления против народа Украины.
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Список военных преступников имеется в свободном доступе – просмотреть имена российских извергов можно на сайте ГУР.
Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас придут в суд, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!
– заявили в разведке.
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