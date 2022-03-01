Разведка назвала имена белорусских командиров, которые бомбардируют Украину

Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Беларуси, которые бомбят Украину и убивают мирных граждан.

В разведке отмечают, что охота на ублюдков уже открыта. Минобороны обещает прийти за ними и отомстить за украинский народ.

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Списки руководящего состава оккупантов из Беларуси

Оккупанты из Беларуси, которые помогают России бомбить Украину / Фото lnc.by

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