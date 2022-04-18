Полковник, предавший Крым в 2014, теперь воюет в Украине, – разведка

Украинские разведчики рассказали информацию об изменнике Украины. Гарькавенко Валерий Викторович отрекся от нашей страны в 2014 году, а теперь пришел воевать против нас.

У русских оккупантов тот дослужился до звания полковника. Даже стал командиром 25-го отдельного отряда специального назначения "МЕРКУРИЙ", базирующегося в Смоленской области Центрального округа войск национальной гвардии России.

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Предатель воюет против Украины

Теперь же во время нападения России на Украину Гарькавенко командовал тактической группой 25 отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии России. Был в составе усиленной тактической группы №1 группировки российских войск "ВОСТОК".

Украинская разведка узнала, что с февраля по апрель 2022 именно это подразделение участвовало в операции по захвату Киева с западного направления. Также личный состав под его командованием причастен к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Кем был Гарьковенко до измены

В разведке говорят, что до 2014 года изменник служил во Внутренних войсках МВД Украины. Являлся заместителем командира 9-й отдельной бригады Крымского территориального командования. Эта военная часть №3009 базировалась в Симферополе.

После того, как Россия оккупировала Крым, Гарькавенко не прибыл на территорию континентальной части Украины в указанные пункты сбора. Он предал военную присягу и перешел на сторону оккупанта.

"Уважаемый" Валерий Викторович, наше Управление уже прорабатывает варианты наказания Вас: либо доставка в суд, либо уничтожение на месте. До встречи,

– пообещала изменнику разведка Украины.

Также обнародовали данные. Известна его биография, адрес регистрации и проживания, информация о семье (семейное положение, дети, фотографии женщины и сведения о ней).

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