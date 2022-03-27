Разведка получила списки морпехов из Владивостока, которые воюют в Украине

Украинская разведка получила список военных преступников из Владивостока, которые приехали воевать в Украину.

Обнародовали список военных батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты города Владивосток и поселка Славянск Приморского края.

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Все будут отвечать за содеянное

Имена этих извергов должен знать каждый украинец. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

В Минобороны подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все оккупанты предстанут перед судом и будут отвечать.

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