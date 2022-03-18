Разведка раздобыла список дагестанцев, совершающих военные преступления против Украины

Путинские войска из Дагестана совершают преступления против мирного народа Украины. Их имена показали всему миру.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список военных преступников из Дагестана, выступивших против Украины. В списке – военнослужащие 136 отдельной мотострелковой бригады города Буйнакск в Дагестане.

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Полный список военных преступников

Условное наименование – воинская часть 63354 (в/ч 63354). Формирование преступников входит в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Сам город Буйнакской Республики Дагестан является пунктом их постоянной дислокации. Полный список военных преступников можно просмотреть по ссылке.

В ГУР Минобороны Украины подчеркнули и посоветовали запомнить: за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Обратите внимание, что Россия бросает против Украины всех, кого только можно. Однако "мощность" войск, которыми пугают россиян, оказалась очередным произведением пропаганды – они претерпевают сокрушительное поражение от защитников Украины. В частности, расхваленного российской пропагандой и Кадыровым генерал-майора Магомеда Тушаева ВСУ ликвидировали еще в первые дни войны вблизи Гостомеля.

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