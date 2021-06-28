Сейчас в Соединенных Штатах готовятся к новым расследованиям. Об этом сообщает WP со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
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Собеседник издания отметил, что Куба отрицает ответственность за черепно-мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена.
После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Штатах, сотрудники американской разведки теперь заявляют, что они подозревают, что в этом виновата Россия, возможно, за счет использования микроволн или других форм направленной энергии,
– сказал чиновник.
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- После этого появилась информация, что для причинения симптомов использовали "звуковые атаки".
- Тогдашний президент Штатов Дональд Трамп заявил, что именно правительство Кубы ответственно за эти "нападения".
- В 2018 году американские ученые предположили, что микроволновые атаки на дипломатов организовала Россия.
По их мнению, страна-агрессор заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые начали улучшаться.