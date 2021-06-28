Наразі у Сполучених Штатах готуються до нових розслідувань. Про це повідомляє WP з посиланням на високопоставлене джерело у Білому домі.
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Співрозмовник видання зазначив, що Куба заперечує відповідальність за черепно-мозкові травми, причина яких до цих пір не встановлена.
Після повідомлень про подібні випадки в Китаї, Росії і навіть у Штатах, співробітники американської розвідки тепер заявляють, що вони підозрюють, що у цьому винна Росія, можливо, за рахунок використання мікрохвиль або інших форм спрямованої енергії,
– сказав чиновник.
Детальніше про інцидент
- Після цього з'явилася інформація, що для спричинення симптомів використали "звукові атаки".
- Тодішній президент Штатів Дональд Трамп заявив, що саме уряд Куби відповідальний за ці "напади".
- У 2018 році американські вчені припустили, що мікрохвильові атаки на дипломатів організувала Росія.
На їхню думку, країна-агресор зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які почали поліпшуватися.