Наразі у Сполучених Штатах готуються до нових розслідувань. Про це повідомляє WP з посиланням на високопоставлене джерело у Білому домі.

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Співрозмовник видання зазначив, що Куба заперечує відповідальність за черепно-мозкові травми, причина яких до цих пір не встановлена.

Після повідомлень про подібні випадки в Китаї, Росії і навіть у Штатах, співробітники американської розвідки тепер заявляють, що вони підозрюють, що у цьому винна Росія, можливо, за рахунок використання мікрохвиль або інших форм спрямованої енергії,

– сказав чиновник.

У 2017 році Держдеп США зробив заяву, що розглядає можливість закриття посольства на Кубі через те, що в 19 дипломатів спостерігалися загадкові симптоми, серед яких: нудота;

запаморочення;

тимчасова втрата слуху або пам'яті.

Детальніше про інцидент

Після цього з'явилася інформація, що для спричинення симптомів використали "звукові атаки".

Тодішній президент Штатів Дональд Трамп заявив, що саме уряд Куби відповідальний за ці "напади".

У 2018 році американські вчені припустили, що мікрохвильові атаки на дипломатів організувала Росія.

На їхню думку, країна-агресор зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які почали поліпшуватися.