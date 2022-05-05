Об этом пишет издание со ссылкой на американских чиновников. Автор статьи напомнил, что украинские военные сообщают о 12 убитых российских генералов на передовой, такое количество шокировало аналитиков и военных из других стран.

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Разведка США помогает Украине

США оказывают Украине помощь в нацеливании, она является частью секретной поддержки администрации Байдена, которая также включает разведывательные данные с поля боя в режиме реального времени. Разведка США передает прогнозы перемещения российских войск. Их получили из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе.

Меткие выстрелы по генералам

Анонимные источники издания отказались уточнять, сколько генералов убили ВСУ в результате помощи США. Американская разведка сосредоточила свои усилия на установлении местонахождения мобильных штабов часто перемещающихся российских военных.

Эту информацию они передают украинцам, которые дополняют ее своими разведывательными данными, включая перехваченные разговоры, в которых идет речь о присутствии высших российских офицеров. Такая совместная работа помогает наносить артиллерийские удары по штабам, где находится российское руководство.

В США признают, что предоставляют разведывательные данные Украине

Сначала администрация президента США пыталась держать в тайне предоставление разведывательных данных Украине, опасаясь, что это расценят как эскалацию и спровоцирует президента России Владимира Путина на расширение войны.

Но позже спикер Пентагона Джон Ф. Керби, отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". И подтвердил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые они могут использовать для защиты.

Но, по информации издания, Вашингтон не позволил бы использовать свои данные для покушения на жизнь высшего военного руководства России, к которому он относит Герасимова. Поэтому можно сделать вывод, что удар по командному пункту в Изюме 30 апреля, где незадолго до этого был начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, не опирался на американскую информацию.

Но разведка США причастна к смерти других российских генералов, признали чиновники.

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