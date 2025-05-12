Это во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности отметил Пол Колби, старший научный сотрудник The Intelligence Project в Центре Белфера Гарвардской школы Кеннеди.

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Американский специалист выразил восхищение результатами реформы украинской военной разведки.

Во-первых, что меня приятно удивило и поразило, это то, каким образом службы смогли развернуться быстро после эры КГБ и реформироваться. В том смысле, что они не стали карательной службой. Самое странное, что я видел за последние годы – эта служба имеет свою агентуру в России и там работает. Происходят и полеты дронов, и ликвидации высшего руководства,

– подчеркнул он.

В своем анализе Пол Колби также сравнил профессиональный уровень разведок двух воюющих стран.

"Надо говорить о полном провале разведки России. Они думали, что войдут в Украину и это будет просто прогулка. Что касается их эволюции, то они потерпели целый ряд поражений", – подчеркнул ученый.

Он выразил убеждение, что таким образом "можно говорить о глобальных масштабах действий разведывательного сообщества Украины".