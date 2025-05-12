Це під час свого виступу на Київському безпековому Форумі відзначив Пол Колбі, старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді.

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Американський спеціаліст висловив захоплення результатами реформи української воєнної розвідки.

По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки – ця служба має свою агентуру у Росії і там працює. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва,

– наголосив він.

У своєму аналізі Пол Колбі також порівняв професійний рівень розвідок двох воюючих країн.

"Треба говорити про повний провал розвідки Росії. Вони думали, що увійдуть в Україну і це буде просто прогулянка. Що стосується їхньої еволюції, то вони зазнали цілої низки поразок", – підкреслив науковець.

Він висловив переконання, що таким чином "можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України".