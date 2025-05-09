Під час акцій люди тримали плакати з нагадуванням про те, що азовці досі в полоні.

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Що таке "Смертний полк"

Із 4 травня у 9 країнах Європи та в Канаді відбулися вуличні перформанси. Такі акції відбулися у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії, Іспанії, Албанії, Україні та Канаді.

Що цікаво, серія акцій має назву "Смертний полк". Вона відсилає до путінської пропагандистської кампанії "Безсмертний полк" і фактично є її антитезою.

Очікується, що такі акції пройдуть у багатьох країнах і 9 травня – тобто тоді, коли в Москві відбудеться кульмінація "побєдобєсія".

Акції "Смертний полк" / Фото надані 24 Каналу

Учасники перформансів пояснили: хочуть нагадати цивілізованому світу про варварські дії Москви. Кремль протягом багатьох років та десятиліть системно порушує міжнародне право, розпочинає агресивні війни проти сусідів та по всьому світу, здійснюючи численні воєнні злочини зокрема проти цивільного населення та дітей.

А ще учасники акцій розповідали правду про участь Росії у Другій світовій – зокрема, про союзництво з нацистськими режимами та колабораційну діяльність мільйонів росіян з гітлерівцями.