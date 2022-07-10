Новые данные о "креативности" оккупантов рассказали в украинской разведке. Те придумали, чтобы избежать вообще отправки на поле боя, нужно вывести из строя свою боевую технику.

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Технику выводят из строя массово

По данным ГУР, такую тенденцию заметили в воинских частях, которые дислоцируются возле государственной границы с Украиной. Они не хотят ее пересекать, поэтому делают все, чтобы подразделение осталось на территории России.

В частности, военные 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только через неделю разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1. Эта техника уже была готова к тому, чтобы ее погрузили на железнодорожные платформы.

Наша разведка также фиксирует, что выведение из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

Более того, командующий южным военным округом даже обратился в оккупантскую фсб. Он просит усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

Какие еще данные есть у разведки об оккупантах

Источники 24 канала в разведке сообщали, что россияне пытаются отрезать жителей оккупированных территорий от информации. В частности, в Херсонской области они ограничили доступ людей к ютубу и вайберу. Без ВПН у людей теперь нет возможности туда зайти, чтобы увидеть новости или пообщаться с родными.

Также наши разведчики часто перехватывают телефонные разговоры оккупантов. Из них узнаем об их демотивированном моральном состоянии и также об ужасных зверствах, которые они совершают против мирных украинцев. В очередном перехваченном разговоре захватчики обсуждали совершенные военные преступления. В телефонном разговоре оккупант рассказывал, как издевались над украинским танкистом.

Но зверское отношение у россиян не только к украинцам, но и к своим тоже. Разведке стало известно, что захватчики на оккупированных территориях Херсона и Запорожья заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки и сжигают тела своих погибших солдат.

В одном из разговоров оккупанты мечтают о носках ВСУ: смотрите видео